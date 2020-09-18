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aksam.com.tr
  • 18 Eylül 2020 Cuma 09:25
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Galatasaray, Mario Götze ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Galatasaray, Mario Götze ile 2 yıllık anlaşma sağladı

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Hürriyet

Galatasaray'da herkes orta saha transferi beklerken teknik direktör Fatih Terim, Neftçi maçı öncesi yaptığı açıklamada “Eksik yerimiz sadece orta saha değil” demiş ve başka mevkilere de takviye yapılacağını ima etmişti. Tecrübeli hocanın bu sözlerinin ardından bahsi geçen isim ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar, Mario Götze ile anlaşma sağladı. Yıldız futbolcuyla 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor. Galatasaray, Belhanda'yı Al Hilal'e sattığı gibi transferi resmiyete dökecek.

Galatasaray'da herkes orta saha transferi bekliyor ancak Fatih Terim'in planları başka.

Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" açıklaması yaptı.

Fatih Terim'in Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle özellikle hücuma yönelik bir orta saha oyuncusunu da istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin bu plan doğrultusunda kadrosuna katmak istediği ve İstanbul'a gelmeyi kabul eden isim ortaya çıktı.

MARIO GOTZE İLE 2 YILLIK ANLAŞMA

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'nin Galatasaray'ın teklifini kabul ettiği ve şu an sarı kırmızılı kulüpten haber beklediği öne sürüldü. Bonuslarla beraber 4.5 milyon avroya oynayan Younes Belhanda'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor ancak Belhanda'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alınamaması nedeniyle adım atılamıyor.

Arap takımı yıllık 4 milyon euro önerirken Faslı yıldız, 5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar devam ediyor.

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