Galatasaray, Mario Balotelli'ye şartlarını sundu

Brescia'da kadro dışı kalan Mario Balotelli, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. İtalyan golcü için kararı teknik direktör Fatih Terim'e bırakan yönetim, Balotelli transferinin minimum riskle gerçekleşmesi adına yeni bir formül geliştirdi.
MAKSİMUM 2 MİLYON EURO
Cimbom, Mario Balotelli ile ancak 1+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakması durumunda masaya oturmayı planlıyor. Yıllık ücretinin de 2 milyon Euro'yu geçmemesi düşünülüyor.
GALATASARAY İŞİ SIKI TUTACAK
Balotelli'nin transfer edilmesi durumunda 1 yılın sonunda opsiyon hakkını elinde bulundurmak isteyen Cimbom, olası bir negatif durumda transferi en az hasarla atlatmak istiyor. Brescia'nın ise Balotelli'yi 2 yıllık sözleşmesi bulunmasına rağmen bedava gönderebileceği öğrenildi.
Öte yandan Brescia'da kadro dışı kalan Balottelli, dün tesislere gitti. Ancak görevliler, 29 yaşındaki golcüyü içeri almadı.
(Sabah)
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