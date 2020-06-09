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aksam.com.tr
  • 09 Haziran 2020 Salı 09:07
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Galatasaray Mariano'nun alternatifini Fransa'da buldu

Galatasaray Mariano'nun alternatifini Fransa'da buldu

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Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray, takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı sağ beki Mariano'nun alternatifini Fransa'da buldu.

Corona virüsü arası sonrası 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Ekonomik açıdan rahatlamak için yüksek maaşlı ve yaşı ilerlemiş oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu isimlerin yerlerini gelecek vadeden ve maliyeti düşük oyuncularla doldurmak istiyor.

Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun gitmesine kesin gözle bakılırken, Brezilyalı yıldızın alternatifi Fransa'da bulundu.

YENİ GÖZDE HAMIRI TRAORE

Le10Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Hamari Traore için ilk teklifini yaptı..

Cimbom, 28 yaşındaki Malili sağ bek için '1 milyon 650 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay' teklifinde bulundu.

Fransız kulübünün ise 4 milyon euro ve yüzde 20 pay talep ettiği belirtildi. Pazarlıkların zorlu geçtiği ancak görüşmelerin sürdüğü de kaydedildi.

Hamari Traore'nin adı son zamanlarda Fransız devi PSG ve İngiliz ekibi Watford'la da anılıyor. Ayrıca İspanyol basını, yıldız futbolcuyla Real Betis'in de ilgilendiğini yazdı.

Çok süratli ve kuvvetli bir futbolcu olan Traore, yaptığı bindirmelerle "Tam Fatih Terim'in aradığı isim" yorumlarını yaptırıyor.

LAKABI 'UÇURTMA'!

Hücuma çok yatkın olan ve hızıyla ön plana çıkan Traore için 'Uçurtma' yakıştırması yapılıyor. Bu sezon Fransız ekibinde tam 37 maça çıkan ve istikrarıyla göz dolduran Traore, 1 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı. Traore bu maçlardan 34 tanesinde son düdüğe kadar sahada kalarak dikkat çekti.

(Fotomaç)

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