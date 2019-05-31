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31 Mayıs 2019 Cuma 15:51 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:53

Galatasaray, Mariano için 3.5 milyon euro istedi

Galatasaray, Mariano için 3.5 milyon euro istedi

Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Mariano'yu transfer etmek isteyen Santos'tan 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Brezilya Ligi takımlarından Santos, Galatasaray forması giyen Mariano'nun transferi için resmen devreye girdi. Galatasaray ile olan sözleşmesi devam eden ve yıllık 2.3 milyon euro alan Mariano'nun hem maaş yükünden kurtulmak hem de süreci paraya çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Santos'tan gelen transfer teklifine 3.5 milyon euro olarak cevap verdi.

Galatasaray'ın 3.5 milyon euroluk bonservis bedelinin ardından masadan kalkan Santos'un Brezilyalı futbolcu için 1.5 milyon euroluk bonservis bedeli önerdiği ifade edildi. Fatih Terim'in değerini bulması durumunda satılabilir raporu verdiği Mariano, sarı-kırmızılı takımdaki iki yılında ikisi şampiyonluk olmak üzere üç kupa kazandı.

(Sporx)

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