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aksam.com.tr
  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:18
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  • 06 Ocak 2020 Pazartesi 17:30

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi

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Galatasaray, Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.”

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