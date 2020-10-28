Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin bonservisini alıyor

Galatasaray sezon devre arasında Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin tapusunu almak için harekete geçiyor.
Bu sezonki performansı büyük beğeni toplayan Uruguaylı yıldız konusunda, devre arası Leipzig'le masaya oturulacak.
Alman kulübünün Saracchi'yi kadrosunda düşünmemesi sarı-kırmızılıları umutlandırıyor. Genç yıldız için yapılacak teklif merakla bekleniyor.
Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.
Galatasaray'a yeniden kiralanmasına izin verilmeyen Jean Michael Seri'nin babası ve menajeri Dominique Seri, Fulham'a tepki gösterdi, Galatasaray'a transferi için "maalesef olmadı" dedi.
Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ın isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.
Galatasaray, Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini alıyor. Cimbom, Alman ekibiyle devre arasında masaya oturacak.
Fenerbahçe'nin Yunannistan ekibi PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, kısa sürede Fenerbahçe'ye uyumuyla göz kamaştırırken; Yunan basınında da manşet olmayı başardı. Gazetelerde, "Türk futbolseverler ona bayılıyor" manşetleri atıldı.
Everton kalecisi Jordan Pickford'un Liverpool maçında Virgil Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olduğu gerekçesiyle ölüm tehditleri aldığı belirtildi.