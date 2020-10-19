Galatasaray Marcao'yu satıp Luis Abram'ı kadrosuna katacak

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmayı planlayan Galatasaray, Brezilyalı stoperin alternatifini buldu. Sarı-Kırmızılılar, Marcao ile yolları ayırması durumunda rotasını hemen Arjantin'e çevirecek.
TEKNİK HEYET ONAY VERDİ
Yönetim scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı gözüne kestirmiş durumda. Teknik heyet de Perulu stoperi izledi ve onay verdi.
BEDAVAYA GELEBİLİR
Üstelık 24 yaşındaki Abram'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yani Cimbom, Marcao'dan iyi bir gelir elde edip yerini bedavaya doldurabilir.
PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
Marcao gibi sol ayaklı olan Abram 1.80 boyunda. 20 kez Peru formasını giyen genç yıldız 1 gol attı. Abram'ın piyasa değeri 7 milyon Euro.
ROMA'NIN İLGİSİ BÜYÜK
Son iki sezonda büyük bir çıkış yakalayan Marcao başka Roma olmak üzere birçok takımın listesinde yer alıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, golcüsü Radamel Falcao'ya verdiği "çift forvet" yanıtının ardından yıldız futbolcuyla özel bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.
Marcao'yu devre arasında ya da sezon sonunda satmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilyalı stoperin yerine Velez Sarsfield'da forma giyen Luis Abram'ı transfer edecek.