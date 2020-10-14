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aksam.com.tr
  • 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:35
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Galatasaray Marcao'nun yerine Stefan Strandberg'i transfer edecek

Galatasaray Marcao'nun yerine Stefan Strandberg'i transfer edecek

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UEFA Uluslar Ligi'ni yakından takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Norveç'in başarılı stoperi Stefan Strandberg'e kancayı taktı. Devre arasında Marcao'yu satması beklenen Cimbom, Brezilyalı savunmacının yerine Strandberg'i kadrosuna katacak. 30 yaşındaki oyuncunun Ural ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da transfer olasılığını güçlendiriyor.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Uluslar Ligi maçlarını yakından takip ediyor. Pazar akşamı da Norveç'in, Romanya'yla oynadığı maçta konuk ekipten Cicaldau'yu izlemek istedi ancak Haaland ve Sörloth'un şov yaptığı maçta tecrübeli çalıştırıcının ilgisini çeken Norveç Milli Takımı'nın stoperi Stefan Strandberg oldu.

Öncelikle "regista" aramasına rağmen Marcao'nun ayrılma ihtimalini düşünen Terim'in 30 yaşındaki futbolcunun performansını beğendiği ifade edildi.

MARCAO’NUN YERİNE ALINACAK

Ara transfer döneminde ünlü takımları peşine takan Marcao'nun satılması planlanırken yerine de anlaşma sağlanırsa Stefan Strandberg alınacak. Rusya'nın Ural takımında oynayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli oyuncu için kulübüne de az da olsa bir bonservis bedeli teklif edilecek. Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui'nin Galatasaray'da forma giymesi de bu transferin bitme olasılığını güçlendiriyor.

Stefan Strandberg ve kulübü ile kısa süre içinde temasa geçilmesi planlanıyor.

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