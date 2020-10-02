Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini yenileme kararı aldı

Cimbom’un başarılı stoperi Marcao için Avrupa’nın çeşitli kulüplerinden teklifler gelirken, Galatasaray ise Brezilyalı oyuncuyla sözleşme yenileme kararı aldı.
Radyospor’a açıklama yapan Marcao’nun menajeri Hugo Garcia, sarı-kırmızılı yönetimin Marcao ile sözleşme yenileyip maaşında iyileştirme yapmak istediğini, bu nedenle kendisini görüşmeye çağırdığını ifade etti.
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Yunan basını, adı Galatasaray ve Beşiktaş'la da anılan Bruma'nın Olympiakos'a transfer olduğunu yazdı.
Galatasaray, Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler alan Brezilyalı stoperi Marcao'ya yeni sözleşme teklif etme kararı aldı. Başarılı savunmacının menajeri Hugo Garcia da Sarı-Kırmızılıların Marcao ile sözleşme yenileyip maaşında iyileştirme yapmak istediğini açıkladı.
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