Galatasaray, Marcao için 20 milyon euro istiyor

İlgilendiği oyuncularla temaslarını sıklaştıran Galatasaray, takımdan bazı isimlerle de yollarını ayırabilir.
Sarı-kırmızılı takımın formda isimlerinden Brezilyalı stoper Marcao'ya ise teklifler gelmeye başladı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao için Galatasaray tok satıcıyı oynuyor.
BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
Sarı-kırmızılı yönetimin başta Roma olmak üzere birçok takımın listesindeki Brezilyalı stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği ortaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Terim de Marcao'nun bu sezon mutlaka takımda olmasını istiyor.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.