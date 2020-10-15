Galatasaray, Mahmut Recevik ile Ömer Cansever'i Anadolu Efes maçına almadı

Galatasaray'da iki yıl basketbola bakan ancak yaşanan fikir ayrılıkları sebebiyle görevlerinden ayrılan Mahmut Recevik ile Ömer Cansever'in Anadolu Efes maçına alınmadıkları ortaya çıktı.

Galatasaray'da sonunda bu da oldu! Yönetim kurulunun iki üyesi üstelik Galatasaray'ın ev sahibi olduğu basketbol maçına alınmadı.



Sarı-kırmızılı kulüpte son dönemde yönetim kurulu içinde yaşanan güç savaşları ve bölünmeler ortaya sevimsiz fotoğraflar çıkarmaya devam ediyor.

Yöneticiler Mahmut Recevik ile Ömer Cansever'in ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ın 26 Eylül Cumartesi günü Anadolu Efes ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için gittikleri Sinan Erdem Spor Salonu'na alınmadıkları ortaya çıktı.

Bu olay sonrası iki yönetici büyük hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadı.

(Skorer)