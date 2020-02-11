Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'un idmanında Kemal Özdeş fırtınası

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sona erdi.
Tedavileri süren Gökhan Töre, Hadebe ve Fofana’nın düz koşu yaptığı antrenmanda Kemal Özdeş fırtınası esti. İstediklerini yapamayan oyuncuları sert şekilde uyaran Özdeş, yelekli takımda da sık sık değişikliğe giderek forma rekabeti konusunda mesaj verdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında Kırklarelispor'u konuk ediyor.
Kiralık Lemina ve Seri ile yola devam etmesi çok zor olan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-Kırmızılılar, Milan ile sözleşmesi bitecek olan Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçerek ilk teması sağladı... İtalyan yıldız için resmi teklif yapıldı.
Beşiktaş macerasının sona ermesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündeminden düşmüyor.
18. haftadaki Gaziantep maçından beri 11’de görev yapmayan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, formasına kavuşmaya hazırlanıyor. Ersun Yanal, ceza sınırındaki Luiz Gustavo’yu Ankaragücü maçında dinlendirmeyi planlıyor.