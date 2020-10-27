Koronavirüs vakaları çıkan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, koronavirüs vaka sayısının kulüpte gün geçtikçe arttığını belirterek, 7. haftada oynayacakları Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini kaydetti.

Kulüpte 7'si futbolcu toplam 9 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzerinde olursa oynama taraftarıyız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Ankaragücü maçının, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlaması planlanıyor.

EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR

TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.

YÖNETİM KURULUNDA DA POZİTİF ÇIKTI

Ankaragücü Kulübü, yönetim kurulu üyelerinden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim kurulu üyemizde görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Yönetim kurulu üyemize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.