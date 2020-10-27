Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, koronavirüs vaka sayısının kulüpte gün geçtikçe arttığını belirterek, 7. haftada oynayacakları Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini kaydetti.
Kulüpte 7'si futbolcu toplam 9 kişinin testinin pozitif çıktığını belirten Mert, "Perşembe günü Covid-19 test sonuçlarına göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebiliriz. Sayımız 14 ve üzerinde olursa oynama taraftarıyız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray - Ankaragücü maçının, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlaması planlanıyor.
EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR
TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.
YÖNETİM KURULUNDA DA POZİTİF ÇIKTI
Ankaragücü Kulübü, yönetim kurulu üyelerinden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim kurulu üyemizde görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Yönetim kurulu üyemize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Paris Saint-Germain ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.
Anadolu Efes Basketbol Takımı kafilesinden bir kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun üçüncü corona virüs testi de pozitif çıktı. Portekizli futbolcu, Juventus-Barcelona maçında forma giyemeyecek.
Koronavirüs vakaları çıkan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel; Türkiye Ligi şampiyonunu yenerek, grupta durumları için güven kazanmak istediklerini söyledi.
Barcelona'da Lionel Messi'nin açık açık hedef gösterdiği başkan Bartomeu'nun istifa kararı aldığı belirtildi.