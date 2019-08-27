'Galatasaray maçından 3 puan almak görev haline geldi'

Süper Lig'in 3'üncü hafta açılış maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takımın son transferi Emmanuel Adebayor yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Sakatlıkları bulunan Eray İşcan, Alpay Çelebi, Şamil Çinaz ve Artem Kravets antrenmanda yer almadı. Umut Bulut ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Antrenmanı yakından takip eden kulüp başkanı Erol Bedir basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bedir, "Yeni transfer Adebayor'a 'hoş geldin' demek istiyorum. İnşallah hem kendisi açısından, hem de Kayserispor açısından iyi bir sezon geçirir. Şunu belirtmek isterim ki futbol 1 kişiyle oynanmıyor. Bundan önce yaptığımız transferlerde, geçen seneden takımımızda kalan isimler de en az Adebayor kadar değerli. onları bir kenara bırakıp işi 1 kişi ile götürecekmiş gibi de düşünmemek lazım. Tanınmışlığı açısından, santrafor eksikliği açısından, taraftarımızın da isteği doğrultuda listemizde olan Adebayor'u da takımımıza katmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.
Cuma günü karşılaşacakları Galatasaray maçına değinen Bedir, "Galatasaray maçına takımımız çalışıyor. Ankaragücü maçında çok gol pozisyonuna girdik atamadık. Onun telafisini kendi sahamızda çıkartmak durumundayız. Sezonun ilk maçını kaybetmiştik, sırada Galatasaray maçı var. Bu maçtan 3 puan almak artık görev haline geldi. Büyük konuşmak istemiyorum ama taraftarımızın desteği ile o maçı alacağımızı düşünüyorum. Ama sonuçta bu futbol, her şey sahada belli olur. Ben ne dersem diyeyim kararı oyuncular verir, ben oyuncularıma güveniyorum." diye konuştu.
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