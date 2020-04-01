Galatasaray maçında Cantona'yı zor tuttuk

Cantona'nın yeni kitabında eski takım arkadaşı Roy Keane, İstanbul'da Galatasaray'a karşı elendikleri Şampiyonlar Ligi maçındaki olayları anlattı.

AKŞAM

Keane, “Robson’ın kaşına yabancı madde geldiği için kaşı açılmış ve 6 dikiş atılmıştı. Cantona atıldıktan sonra polis eşliğinde soyunma odasına gitti. Ama çılgına dönmüştü. Sahaya dönmek için küfür ederek fırladı. Zor tuttuk. Cantona aslında güçlü ve büyük bir adamdır. Ama dışarıda çok Türk vardı” dedi.