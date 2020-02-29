Galatasaray maçı öncesi sakatlanan Bogdan Stancu, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Gençlerbirliği, idmanda sakatlanan Bogdan Stancu'nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Tecrübeli forvet 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan tecrübeli forvet, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig’in 24.haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.
Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.