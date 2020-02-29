  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:02
  • |
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:02

Galatasaray maçı öncesi sakatlanan Bogdan Stancu, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray maçı öncesi sakatlanan Bogdan Stancu, 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Paylaş

Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan tecrübeli forvet, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Gençlerbirliği, idmanda sakatlanan Bogdan Stancu'nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Tecrübeli forvet 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı

title

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Futbolcu satmak zorundayız

title

Medipol Başakşehir olmasa ülke puanı sıralamasında yanmıştık!

Konyaspor-Kasımpaşa maçı öncesi şehitlerimiz unutulmadı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI
Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Trabzonspor-Çaykur Rizespor | CANLI

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

G.Saray maçı öncesi Gençlerbirliği'ni yıkan haber
G.Saray maçı öncesi Gençlerbirliği'ni yıkan haber

G.Saray maçı öncesi Gençlerbirliği'ni yıkan haber

Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan tecrübeli forvet, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Konya'da gol sesi çıkmadı
Konya'da gol sesi çıkmadı

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig’in 24.haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.

'Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor'
'Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor'

'Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor'

Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.

Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli
Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli

Juventus-Inter maçına koronavirüs engeli

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde
Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Onyekuru'da son dakika! G.Saraylıların gözü bu haberde

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.

Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok
Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok

Maç sonrası ayrılık sözleri: Bugün var yarın yok

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.