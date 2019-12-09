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Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'ne müjde

Galatasaray maçı öncesi Ankaragücü'ne müjde

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aerobik koşuyla başlayan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 oyunu oynadı. Çalışma, dar alan oyunu ve üçgen dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Antrenmana tedavisi tamamlanan Scarione de katıldı.

Galatasaray-MKE Ankaragücü karşılaşması, 14 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.


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