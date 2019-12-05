Galatasaray, Luyindama'nın yerine Mert Çetin'i gündemine aldı

Cimbom'un, İtalyan ekibinden Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastığı iddia edildi. Sezon başında Roma'dan Steven Nzonzi'yi kiralayarak iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızılı kulübün, Mert'in kiralanması için de İtalyanlarla temasa geçtiği öğrenildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İtalyan ekibi, genç stoperin yalnızca 3 maçta forma giymesi nedeniyle kiralanmasına sıcak bakıyor.

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Roma, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performans sonrası Mert Çetin'i sezon başında 3 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

Ayrıyeten Çetin'in sözleşmesine "Bir sonraki satışın 5 milyon euroyu geçmesi halinde Gençlerbirliği'ne %10 pay verilir" maddesi koyulmuştu.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

22 yaşındaki stoper, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Andorra ile oynadığı karşılaşmada ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.

(Fotomaç)