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  3. Galatasaray, Luyindama'nın yerine Mert Çetin'i gündemine aldı

Galatasaray, Luyindama'nın yerine Mert Çetin'i gündemine aldı

Galatasaray, Luyindama'nın yerine Mert Çetin'i gündemine aldı

Roma'nın milli stoperi Mert Çetin, Galatasaray'ın gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Cimbom'un, İtalyan ekibinden Mert'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastığı iddia edildi. Sezon başında Roma'dan Steven Nzonzi'yi kiralayarak iyi ilişkiler kuran sarı-kırmızılı kulübün, Mert'in kiralanması için de İtalyanlarla temasa geçtiği öğrenildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

İtalyan ekibi, genç stoperin yalnızca 3 maçta forma giymesi nedeniyle kiralanmasına sıcak bakıyor. 

3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Roma, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de gösterdiği performans sonrası Mert Çetin'i sezon başında 3 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı.

Ayrıyeten Çetin'in sözleşmesine "Bir sonraki satışın 5 milyon euroyu geçmesi halinde Gençlerbirliği'ne %10 pay verilir" maddesi koyulmuştu. 

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

22 yaşındaki stoper, A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası Elemeleri son maçında Andorra ile oynadığı karşılaşmada ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.

(Fotomaç)


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