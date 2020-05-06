Galatasaray, Luyindama için Aston Villa'nın yaptığı teklifi reddetti

SPOR GÜNDEMİ

Öneri yok top TFF'de Öneri yok top TFF'de Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”

Maradona elle golü benden öğrendi Maradona elle golü benden öğrendi Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.

Alex'ten Galatasaray'a açık kapı Alex'ten Galatasaray'a açık kapı Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…