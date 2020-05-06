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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:36
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:36

Galatasaray, Luyindama için Aston Villa'nın yaptığı teklifi reddetti

Galatasaray, Luyindama için Aston Villa'nın yaptığı teklifi reddetti

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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Christian Luyindama için Galatasaray'ın kapısını 12,5 milyon Euro'luk teklifle çaldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklifi elinin tersiyle itti.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Christian Luyindama paylaşılamıyor. Belçika basını, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ve Everton'un Kongolu stoper için çok ısrarcı olduğunu ifade etti. Haberde 12.5 milyon Euro'luk teklifin biraz daha yükseltileceği vurgulanırken Galatasaray'ın yine de satışa sıcak bakmadığı belirtildi.

Fatih Terim, Marcao ve Luyindama ikilisinin bozulmasını istemiyor. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

(Takvim)

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