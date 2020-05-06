Galatasaray, Luis Javier Suarez Charris için Watford'a kiralama teklifi yaptı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.

Sezon sonunda Brighton'a dönecek olan Florin Andone'yi yeniden kiralamayı planlamayan Galatasaray, Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'i gündemine almıştı.



Listesinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Cimbom, disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan Süper Lig'in son gol kralı Mbaye Diagne'yi teklif etmişti.

İKİNCİ TEKLİF KİRALAMA

Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için bir de, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayabilirsiniz. Satın alma opsiyonunu da ekleyebiliriz" şeklinde öneri yapılmıştı.

WATFORD'DAN FLAŞ TALEP

İngiliz ekibi, kadrosunda Pedro, Gray, Deeney, Welbeck ve Penaranda gibi 5 santrforu bulundurduğu için sürpriz bir talepte bulundu.

Watford, golcüsü Suarez için Martin Linnes ve para teklifinin kendileri için daha uygun olacağını bildirdi. Kolombiyalı golcü için "Sözleşmesini uzatıp bize 1 yıllığına kiralayın" seçeneği de hala masada duruyor.

İki kulüp yöneticilerinin liglerin tamamlanmasıyla transfer durumunu netleştireceği konuşuluyor.

TEKNİK DİREKTÖRDEN KAÇAMAK CEVAP

Zaragoza Sportif Direktörü Lalo Arentegui düzenlediği tele basın toplantısında, 22 yaşındaki genç golcüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kolombiyalı oyuncu için, "Onu tutmak istiyoruz. Bizimle olmasını istiyoruz. Watford ile görüşmelerimiz devam ediyor ancak Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların da onu istemesi işimizi zora sokuyor" dedi.

Lalo, Suarez için bahsettiği takımın 'Galatasaray mı' olduğunu sorusuna ise gülerek, "Polemik çıkaracak cevap bulamazsınız" diyerek kafa karıştırdı.

29 MAÇTA 17 GOL 3 ASİST

Kolombiyalı Luis Javier Suarez Charris, La Liga 2'de yer alan Real Zaragoza'da 29 maça çıktı. 17 gol atıp 3 de asist yaptı ve bu müthiş performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca çıktığı 136 maçta ise 39 gol, 5 asisti bulunuyor.

(Fotomaç)