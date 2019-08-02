Galatasaray, Lucas Biglia için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı

AKŞAM
Cim-Bom’un Arjantinli orta saha oyuncusu için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Aslan’ın, kısa süre içinde Milan Kulübü ile temasa geçeceğini de kaydedildi.
Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.
AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...
İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.
Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.
Senegalli forvet, bugün Al Rayyan için sağlık kontrolünden geçecek. 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a 14 milyon euro ödeneceği belirtildi.
Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu’nun Beşiktaş’ın radarına girdiği iddia edildi.
Trabzonspor, İngiltere Championship ekibi Milwall’ın 32 yaşındaki kalecisi Bartosz Bialkowski için teklifini yaptı. Pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.