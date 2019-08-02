Galatasaray, Lucas Biglia için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı

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Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı! Kolombiya basını Falcao transferini açıkladı! Taraftarlar, tecrübeli forvet için KAP açıklaması beklerken oyuncunun ülkesi Kolombiya’da bu transferin bittiği vurgulandı. Falcao için, “Monaco yerine ateşli Galatasaray taraftarının karşısına çıkacak” dendi.

Yeniden Topal Yeniden Topal AUDİ Cup’ta Bayern ve Real bozgunu birkaç mevki için kırmızı alarm çaldırdı.İşte Fenerbahçe ile ilgili son transfer haberleri...

'6 milyon Euro verelim bize verin' '6 milyon Euro verelim bize verin' İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.

Sturridge'de fark 1 milyon Sturridge'de fark 1 milyon Fırtına 2 milyon euro önerdi, Daniel Sturridge ise 3 milyon euro istiyor. Ayrıca İngiliz golcü, 2 milyon euro da imza parası talep etti. Görüşmeler sürüyor.

Diagne satıldı Diagne satıldı Senegalli forvet, bugün Al Rayyan için sağlık kontrolünden geçecek. 27 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’a 14 milyon euro ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş'a kaya gibi orta saha Beşiktaş'a kaya gibi orta saha Amiens forması giyen orta saha oyuncusu Bongani Zungu’nun Beşiktaş’ın radarına girdiği iddia edildi.