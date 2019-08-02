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aksam.com.tr
  • 02 Ağustos 2019 Cuma 09:11
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  • 02 Ağustos 2019 Cuma 09:11

Galatasaray, Lucas Biglia için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Galatasaray, Lucas Biglia için 6 milyon Euro'yu gözden çıkardı

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İtalyan basını Galatasaray’ın, Lucas Biglia’ya bir kez daha talip olduğu iddia etti.

AKŞAM

Cim-Bom’un Arjantinli orta saha oyuncusu için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Aslan’ın, kısa süre içinde Milan Kulübü ile temasa geçeceğini de kaydedildi.

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