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  3. Galatasaray, Liverpool ile yarışıyor! İç sahadaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı

Galatasaray, Liverpool ile yarışıyor! İç sahadaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı

Galatasaray, Liverpool ile yarışıyor! İç sahadaki yenilmezlik serisi 38 maça çıktı

Galatasaray, Cuma akşamı Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Liverpool'un istatistiğine çok yaklaştı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı yeni yıldızı Radamel Falcao'nun tek golü ile devirdi. Terim ve kurmaylarının cezası nedeniyle gergin başlayan maçta 38. dakikaya kadar çıt çıkmadı!

Ömer Bayram'ın hazırladığı pozisyonda Kolombiyalı yıldızın şutu Ben Youssef'e çarpıp ağlara gitti. Aslan, Paşa'yı da yenip rotasını Club Brugge maçına çevirdi

Galatasaray devam eden iç saha yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın dev kulüplerini geride bıraktı. İngiliz ekibi Liverpool bu listede 42 maçla zirvede yer alırken, ikinci sırayı 38 karşılaşmayla Galatasaray aldı.

Sarı-kırmızılı takım Türk Telekom Stadyumu'nda 32 galibiyet elde ederken, 6 da beraberlik aldı. Liverpool ise 32 kez sahasında kazanırken, 10 kez rakipleriyle yenişemedi. Cimbom iç sahada en son 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.

EFSANE GİBİ BAŞLADI

Galatasaray'daki ilk maçında siftah yapan Radamel Falcao, kendisinden önceki yıldızların gol geleneğini de sürdürdü. Parçalı formayı ilk giydiğinde gol atan Hagi, Drogba, Gomis gibi yıldızların arasına dün attığı golle Kolombiyalı oyuncu da katıldı.

(Sabah)

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