Galatasaray Lemina için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı

Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Lemina'dan çok memnun kalan Galatasaray, Gabonlu futbolcunun bonservisini Southampton'dan almak istiyor.

Galatasaray, Lemina'nın bonservisini Southampton'dan almak istiyor. Ancak 16 milyon Euro'luk rakam bu istek için büyük bir engel. Galatasaray ise 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Eğer İngiliz kulübü bu rakama razı olmazsa Lemina'yı da tıpkı Luyindama (3 milyon kiralama+5 milyon satın alma bedeli) gibi zorunlu satın alma opsiyonu ile yüksek bir bedelle kiralamak için harekete geçilecek ve bu şekilde FFP'den de bütçe etkilenmeyecek.

(Sabah)