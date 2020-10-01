Galatasaray kuruluşunun 115. yılını kutluyor

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ali Sami Yen ve arkadaşlarının imkansızlıklar içindeki sonsuz çabaları ile 'Bir Ekim günü bir edebiyat dersinde…' diye başlar bu şanlı tarihimiz. Bir Ekim günü 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir.' sözleriyle yakılan ışık tam 115 yıldır yolumuzu aydınlatıyor." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün tarihinde elde ettiği başarıların vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bu topraklardaki kurumsal zarafete sahip, büyük bir ilim ve irfan yuvasından doğan ve Türk olmayan takımları yenme anlayışı üzerine Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, kurulduğu günden bu yana başardıkları ile başaracaklarına teminat oluşturdu. Her geçen yıl başarılarına başarı ekleyen, her defasında çıtayı biraz daha yukarı taşıyan Galatasaray, güzel günlerin geleceğe ertelendiği anları şimdiki zamana taşıdı. Milyonlarca taraftarı, tarihe mal olmuş sporcuları, gecesini gündüze katmış cefakar yöneticileri ile zirveye yürüyen ve bu yürüyüşü hiç bitmeyecek olan Galatasaray bugün 115 yaşında. 'Bir ekim günü bir edebiyat dersinde…' diye başlayan ve sonsuza dek sürecek olan bir şanlı tarih… Galatasaray çok yaşa!"
Temsilcimiz, Avrupa Ligi play-off turu maçında İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya gelecek. Galibiyet hem gruplara kalmak hem de ülke puanı açısından katkı demek...
Fenerbahçe dün Al Nassr'dan ayrıldığını açıklayan Brezilyalı 10 numara Giuliano ve menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Başarılı futbolcu da eski takımına gelmeyi çok istiyor.
Takımlarımızın Avrupa kupalarında son yıllarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde UEFA ülke puanı sıralamasında 11. sıradan 12. sıraya düştük. Ukrayna'ya kaptırdığımız 11. sıra sonrası 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt giden takımımız olmayacak.
Galatasaray'da Belhanda'nın, Rangers maçı sonrasında takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Belhanda'dan gelmesi planlanan 7 milyon Euro'luk bonservis ile de transferleri bitirmeyi hedefliyor.
Transfer döneminin sona ermesine günler kala Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Lemos ve Tisserand transferi sonrası forma şansı azalan Zanka'ya Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag talip oldu.
Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Glasgow Rangers'ı yenerse gruplara katılım karşılığı olarak 6 milyon avro (54 milyon TL) kazanacak.