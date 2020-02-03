Galatasaray kupada karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise salondaki programın ardından sahada koştu ve taktik çalıştı. Antrenman, dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale maçla tamamlandı.
İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Florin Andone, daha sonra kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi.
Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından sahada koşulara başlarken, Radamel Falcao tedaviden sonra salon çalışmalarını sürdürdü.
Rus ekibi Rubin Kazan, Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çaldı.
Amedspor'un Hekimoğlu Trabzon'a 1-0 yenildiği maçta ev sahibin deneyimli oyuncusu Mansur Çalar, Trabzon ekibinin oyuncusu Talha Yazgan'a tırnaklarıyla saldırdı. Mansur, geçen sezon Sakaryaspor maçında jiletle sahaya çıkmış ve 20 maç ceza almıştı.
Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.
Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.
Trabzonspor maçında yediği hatalı golle camiayı üzen Altay Bayındır sert bir dille uyarıldı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyen Hüseyin Çimşir’in babası Şaban Çimşir, Bordo-Mavililerin 2-1’lik zaferi sonrası duygularını paylaştı.
Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.