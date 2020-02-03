Galatasaray kupada karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Kayserispor karşısında aldığı 4-1'lik farklı galibiyetle zirve yarışındaki yerini korudu, Sivasspor ile olan puan farkını 5'e indirdi. Maç sonrasında NTV'de konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kadrosunu değerlendirirken çarpıcı açıklamalara yer verdi.

Galatasaray’ın jokeri Ryan Donk, öyle bir gol attı ki, akrobatik şutuyla Zlatan Ibrahimovic’i hatırlattı. Ömer Bayram’ın asistinde topu önce göğsüne alan, bekletmeden voleyi vuran Hollandalı tam 457 gün sonra ağları sarstı.

Cimbom farklı kazandı ama Seri yine sınıfta kaldı

Dün Kayserispor maçında sadece oynadığı futbolla değil, fizik kapasitesi yönünden de bir hayli eksik görünen Seri, kendisine güvenenleri endişeye sevk etti.