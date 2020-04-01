Galatasaray, kulüp çalışanlarının maaşını eksik yatırdı

Dünyayı saran koronavirüs (Covid-19) futbol ekonomisini de bir hayli sıkıntıya sokarken, ülkemizde de kulüplerin gelir kalemlerini kısıtladı.
Böyle bir ortamda özellikle futbolculardan fedakarlık bekleyen Galatasaray yönetimi, hiçbir açıklama olmaksızın çok düşük bütçelerle emeğini ortaya koyan kulüp çalışanlarının bu ayki maaşlarını yüzde 30 daha az verdi.
Yapılan indirim kulübe yakın kaynaklardan doğrulanırken, yönetimin bu tavrı tepki topladı.
Kulüp çalışanları zaten cüzi olan maaşlarının geri kalanını da bekliyor.
Galatasaray'da personel maaşlarına yüzde 30 indirim yapıldığı belirtilmişti. (ajansspor)
Koronavirüs krizi tüm dünyayı olduğu gibi spor dünyasını da vurdu. Futbolcu maaşlarının düşürülmesi konusunda yönetimlerle futbolcular arasında görüşmeler sürerken, Galatasaray'ın, kulüp çalışanlarının maaşlarından yüzde 30 kesintiye gittiği öğrenildi.
UEFA, bugün aldığı kararla hazırlık maçları dahil kendi organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olduğunu duyurdu. Bunun üzerine yerel liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), yapılan toplantının ardından UEFA'nın yerel liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ettiğini açıkladı.
Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu Brezilyanın Botafogo kulübü ile görüşmelere başladı.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.
UEFA, haziran ayında oynanması planlanan milli takım hazırlık maçlarının iptal edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.
Daha önce Financial Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa kupalarından men cezası ve para cezası alan Manchester City'e UEFA'dan bir ceza daha geldi.