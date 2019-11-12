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  3. Galatasaray kulübünün önde gelenleri Faruk Süren'in yeniden başkan olmasını istiyor

Galatasaray kulübünün önde gelenleri Faruk Süren'in yeniden başkan olmasını istiyor

Galatasaray kulübünün önde gelenleri Faruk Süren'in yeniden başkan olmasını istiyor

Sarı kırmızılı kulübün önde gelen isimleri, Faruk Süren'in 1.5 yıllığına başkan olmasını istiyor. Galatasaray'da bu kritik dönemde kulübü Süren'in yönetmesini isteyen üyeler, kısa süre içinde eski başkan Faruk Süren'e teklifte bulunmak için kolları sıvadı.

Seçime gidilmesi durumunda başkanlık süresinin 1.5 yıl olacağı ve bazı üyelerin, kulübün bu süreyi efsane başkanı Faruk Süren yönetiminde geçirmesi gerektiğini düşündüğü öğrenildi.

1996-2000 yılları arasında Fatih Terim'le birlikte müthiş bir iş birliğine imza atan Süren'e kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar da Süren'in başkanlığa geri dönmesine oldukça sıcak bakıyor. Daha önce de adı birçok başkanlık için geçen ancak yapılan teklifleri kabul etmeyen Faruk Süren'in bu kez nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu...

(Fotomaç)


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