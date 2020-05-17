Galatasaray Kulübü, Baba Gündüz'ü andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki anma mesajında, "Galatasaray'ın ruhuna benliğini katan ve Galatasaray'ı herhangi bir spor kulübü olmanın ötesine taşıyan efsanevi isimlerden olan Gündüz Kılıç, tam 40 yıl önce, 17 Mayıs 1980 tarihinde aramızdan ayrıldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın efsane futbolcularından ve tarihi başarılara imza atan teknik direktörlerinden biri olarak hem Galatasaray hem de Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan Gündüz Kılıç’ı ölümünün 40. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.
Gelecek sezon öncesinde ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler'de ilk piyango, Max Kruse'ye vurdu! 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Alman yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Ada ekibi, Kara Kartal'ın yıldız stoperinin peşine düştü... Kulüpteki yıllık 3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle oyuncusuyla yol ayrımına sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibinin resmi teklifini bekliyor.
Fenerbahçe kalesinde gelecek sezon büyük bir rekabet yaşanacak.
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”