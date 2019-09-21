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Galatasaray koşu mesafelerinde sınıfta kaldı

Galatasaray koşu mesafelerinde sınıfta kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından takımların koşu mesafeleri de belli oldu. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, haftanın en az koşan takımlarından biri olurken en az koşan 5 takımdan 4'ü A Grubu'ndan çıktı..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından takımların koşu mesafeleri de belli oldu. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, haftanın en az koşan takımlarından biri olurken en az koşan 5 takımdan 4'ü A Grubu'ndan çıktı.

Özellikle PSG ve Real Madrid'in koşu mesafeleri dikkat çekti. PSG'nin 3-0 kazandığı Real Madrid maçında İspanyol ekibi yalnızca 80.5 km koşu mesafesiyle maçı tamamladı ve haftanın en az koşan takımı oldu.

Club Brugge deplasmanından 1 puanla ayrılan Galatasaray 102.4 koşarken 103.4 mesafe koşan Belçika ekibi de en az koşanlar arasında kendine yer buldu.

LEVERKUSEN'E BİRİNCİLİK YETMEDİ

Devler Ligi'nde ilk maçların tamamlanmasının ardından koşu mesafelerinde öne çıkan takım Bayer Leverkusen oldu. Alman ekibi 118.2 km koşsa da sahasında Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup oldu. Rus ekibi de toplamda 111.8 km koştu. Leverkusen'in ardından Bayern Münih, Salzburg, Manchester City ve Leipzig de haftanın en çok koşan takımları oldular.

(Fotomaç)

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