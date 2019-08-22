Galatasaray, Kostas Mitroglou ile yollarını ayırdı

Sarı-kırmızılı kulüp, Mitroglou'nun transferi konusunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardı.
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GALATASARAY DA AÇIKLADI
Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcumuz Konstantinos Mitroglou’nun PSV N.V. Kulübüne geçici transferi üzerine anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Sportif A.Ş. tarafından KAP'a yapılan bildiri şu şekilde:
“Profesyonel Futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV N.V. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, PSV N.V. Kulübü Şirketimize oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1.250.000 Euro ödeyecektir. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz oyuncuya 2019-2020 sezonu boyunca toplam net 1.950.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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