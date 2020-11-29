Galatasaray koronavirüs sebebiyle çekilme kararı aldı

Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını açıkladı.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women organizasyonunun Macaristan'da düzenlenecek birinci grup aşamasına katılamayacağını duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son bir haftada üç oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve 1-4 Aralık tarihinde Macaristan'da düzenlenecek turnuvaya katılmama kararının alındığı belirtildi.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.
4 haftadır gole hasret olan Kongolu forvet Afobe, Ankara'dan dönüşte maçın özetini izledi. Karşılaşma içindeki hatalarını analiz etti.
Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0'la geçen Galatasaray'ın dış saha performansı yüzleri güldürdü. 5'i koronavirüs izolasyonu olmak üzere 7 eksikle gelinen zorlu deplasmanda ortaya konan futbol ve alınan farklı skor camiada güven sağladı. Geçen sezonlarda deplasman 'fobi'sini bitiremeyen Galatasaray bu sezon deplasmanları 'hobi'ye çevirdi.
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