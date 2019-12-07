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Galatasaray, kendi sahasında Alanyaspor'u tek golle geçti

Galatasaray, kendi sahasında Alanyaspor'u tek golle geçti

Ligde iki haftadır kazanamayan Galatasaray, kendi sahasında Alanyaspor’u Belhanda’nın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 14. hafta maçında Galatasaray iel Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Galatasaray oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Younes Belhanda kaydetti. Sarı-kırmızılıların 5. dakikada Adem Büyük ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Galatasaray'da Fernando Muslera ikinci yarı yaptığı kurtarışlarla galibiyette büyük rol oynadı.

Galatasaray'da 67 gündür sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, 78. dakikada sakatlanan Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 23'e yükseltti. Alanyaspor 22 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Ankaragücü'nü aüırlayacak. Alanyaspor da Antalyaspor'u konuk edecek.


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