Galatasaray Kenan Karaman'ı renklerine katmak istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı Galatasaray'da seçim tarihi ve yeri açıklandı Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.

Gergin bekleyiş Gergin bekleyiş A Milli Takımımız kafilesine dün yapılan ilk Kovid-19 testleri tamamen negatif çıktı. UEFA bugün yapılacak testlerin sonuçlarına göre 15 Kasım'daki Rusya maçının iptal edilip edilmeyeceği ile ilgili bir karar verecek. İsveç ve Hırvatistan'ın da gözü UEFA'DA.

Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı geldi Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü; kendisi, yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menajer Volkan Ballı'nın Covid-19'a yakalanıp atlattıklarını kan testinde antikor çıkınca öğrendiklerini ve çok şaşırdıklarını ifade etti.

Galatasaray'da ocak operasyonu Galatasaray'da ocak operasyonu Galatasaray ocak ayı için transfer atağına kalktı.

Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek Fatih Terim takımı yeni baştan inşa edecek Fatih Terim, milli arada takımdaki sorunları çözmek için kolları sıvadı. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve ilk 8 haftanın istatistiklerini çıkartan tecrübeli hoca, hücum başta olmak üzere önemli eksikler tespit etti. İmparator, Kayseri maçına kadar takımı yeni baştan inşa edecek.