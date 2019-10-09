Galatasaray, Kenan Karaman için Düsseldorf'a 3 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor
Devre arası transfer döneminde hücum hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray’ın gündemine Kenan Karaman da girdi. Sarı-Kırmızılılar, Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için 3 milyon Euro’yu gözden çıkardı.
Hücum hattını devre arasında güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın bir diğer hedefinde de Kenan Karaman var.
Bundesliga'da Düsseldorf forması giyen, ancak bu sezon 7 lig maçında sadece 350 dakika şans bulabilen ve 1 gol 1 asiste imza atan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği hücum oyuncuları arasında.
Genellikle sol kanatta görev yapan, ancak ileri uçta ve sağ kanatta da forma giyebilen Kenan için, Düsseldorf'la da önümüzdeki günlerde temas kurulacak. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisine 3 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.
(Fanatik)