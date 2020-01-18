Galatasaray, Kazımcan Karataş için Altay'a 500 bin TL'lik teklif götürdü

Transferde geleceğe yönelik adımlar atan yönetim, Altay'ın 17 yaşındaki oyuncusu Kazımcan Karataş için teklifte bulundu. İzmir ekibine 500 bin TL'lik bonservis önerisi yapılırken yanıt bekleniyor.
Forvet oynayan Kazımcan Karataş'ı sarı-kırmızılılar ilk olarak U-19 Takımı için düşünüyor.
ATALAY BABACAN'LA 2022'YE KADAR DEVAM
Galatasaray, altyapısında yetişen 19 yaşındaki orta saha Atalay Babacan'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı. Denizlispor'dan 2013'te amatör olarak transfer edilen ve 2017'de profesyonel sözleşme imzalanan Atalay Babacan, A takımla 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.
(Sabah)
İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.
Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Emre Kılınç’ın da sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı belirtildi.
Forvet bölgesinde Burak Yılmaz'ın yanına bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş'ta Adebayor sesleri yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren ve geleceğe yönelik hamlelere yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir hamle yaptı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ‘Obradoviç ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: “Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun.”
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Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Sloven futbolcunun Brescia’ya transferi artık an meselesi. İtalyan ekibiyle kıran kırana süren pazarlıklarda sona gelindi.