Galatasaray, Kayserispor'a hazır

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo'nun kontrollü bir şekilde idmanda yer aldığı, Radamel Falcao'nun ise tedavisine devam edildiği belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan ve pas oyunlarıyla sürdüğü belirtilen idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.
Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.
Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çoğu haftalarda şans bizim yanımızda değildi, bugün şans yanımızdaydı." dedi.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 9. haftasında 2-1 mağlup ettikleri Kasımpaşa karşılaşmasına ilişkin, "İkinci yarıda ortaya koyduğumuz kazanma iradesi ve karakterle maçı kazanmasını bildik." dedi.
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı
Yaz transfer döneminde beklenen takviyeleri yapamadığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, devre arası için kolları sıvadı. Yönetim, Fatih Terim'in çok beğendiği Uruguaylı futbolcuyu almak için harekete geçti.
Süper Lig'in iki devi, bir yandan lig maçları için çalışmalarına devam ederken diğer yandan da takviyeler için mesai harcıyor. Todofichajes'in haberine göre bu kez ezeli rakipler saha dışında, transferde karşı karşıya geldi ve rota Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Diego Costa'ya çevrildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, 5-1 kazanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında da sağ bekte sorun yaşamıştı. Fenerbahçe'de sağlık ekibi, Nazım Sangare'den gelen haberler sonrasında Gökhan Gönül'ü Beşiktaş maçına yetiştirmeye çalışıyor.