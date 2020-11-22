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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 20:34
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Galatasaray, Kayserispor'a hazır

Galatasaray, Kayserispor'a hazır

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AA

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Christian Luyindama, Emre Taşdemir ve Peter Etebo'nun kontrollü bir şekilde idmanda yer aldığı, Radamel Falcao'nun ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan ve pas oyunlarıyla sürdüğü belirtilen idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, tesislerinde kampa girdi.

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