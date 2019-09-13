Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? Galatasaray Kasımpaşa maçı muhtemel 11 haberimizde

Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta? sorusu taraftarlar tarafından merak ediliyor. Galatasaray, Süper Lig'in 4. hafta açılış maçında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Galatasaray, yaptığı transferler, aldığı cezalarla gündemden düşmüyor. Galatasaray’da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş bugün maçta yer almayacak. Galatasaray Kasımpaşa maçı saat kaçta, kadro belli mi? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAŞI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bu akşam Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Muslera,

Mariano,

Luyindama,

Marcao,

Nagatomo,

Nzonzi,

Lemina,

Feghouli,

Belhanda,

Babel,

Falcao

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11



Fatih,

Popov,

Veysel,

Youssef,

Hafez,

Sadiku,

Khalili,

Quaresma,

Hajradinovic,

Yusuf,

Mame Thiam

FATİH TERİM CEZALI

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim’e 4 maç men cezası vermişti.

PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala’ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul cezayı 3 maça indirdi. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 31. RANDEVUDA

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 19'unu Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan 8 maçta sarı-kırmızılılar 6, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19'unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.