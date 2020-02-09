Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında zorlanmadı

Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Kasımpaşa ile Fatih Terim'in ekibi Galatasaray kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar 3-0'lık skorla kazandı
Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Yassine Meriah kendi kalesine, 22. dakikada penaltıdan Adem Büyük, 41'de yeniden Adem Büyük kaydetti. Forvette şans bulan Adem ligdeki gol sayısını 5 yaptı.
GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 5. ZAFER
Sarı kırmızılılar, şampiyonluktaki rakipleri Sivasspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanarak puan tablosunda Fenerbahçe'nin üzerine çıktı.
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 16 puanda kalırken, kazanamama serisi 6 maç oldu. Galatasaray ise 39 puana yükseldi üst üste 5. maçından da zaferle ayrıldı
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray sahasında Malatyaspor'u konuk edecek.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
1- Sivasspor (42)
2- Trabzonspor (41) -1 Maç
3- Başakşehir (40)
4- Alanyaspor (39)
5- Galatasaray (39)
6- Fenerbahçe (38)
7- Beşiktaş (36)
Galatasaray, Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 5 maçını kazanmayı başardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına sert yanıt verdi.
Galatasaray'da Fatih Terim'in jokeri olan Ryan Donk, Kasımpaşa maçında önemli bir gelir elde etti.
Fenerbahçe'de son olarak Alanyaspor maçında yaşananların ardından öfke dinmiyor.
Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, “Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler." dedi.
Süper Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele Yatabare ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Lig'de 21. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.