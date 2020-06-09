Galatasaray, karton taraftarları tribünlere yerleştirmeye başladı

Galatasaray, ’Sensiz Olmaz Galatasaray’ projesiyle Süper Lig’de oynayacağı 3 iç saha karşılaşmasında taraftarların baskılı fotoğraflarını tribünlere koyacağını açıklamıştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kampanyaya taraftarların katılımının devam ettiği ifade edilirken, etkinliğe dahil olan futbolsevelerin fotoğraflarının da Türk Telekom Stadyumu’ndaki tribünlere yerleştirilmeye başlandığı duyuruldu.
Kampanya, kombine sahiplerine 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL satış sunuldu.
Galatasaray ayrıca korona virüs ile mücadelede 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde yer alacağını açıklamıştı.
Uzun bir aradan sonra geri dönen Süper Lig'de 27. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül'ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe'ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar son 8 haftada rakiplerinin gerisinde kaldı. 5 bin civarında Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı kulüplerinin başlattığı ‘Karton taraftar' projesine destek verdi. Fenerbahçe'de ise bu rakam sadece 400!..
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da peşinde koştuğu Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkacar, 3,5 milyon TL karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.
Yukatel Denizlispor ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Yeşil-Siyahlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, Al Gharafa'da birlikte çalıştıkları Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'e teknik ekipte yer verebileceğini açıkladı.
Fenerbahçe, Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yolları ayırdı.
Koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen Fransa Ligue 1'de küme düşürülen Toulouse ve Amiens, konuyu Fransa Ulusal Mahkemesi'ne taşımıştı. Mahkemenin haklı bulduğu 2 kulüp de küme düşürülmeyecek.