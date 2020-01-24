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  • 24 Ocak 2020 Cuma 19:28
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  • 24 Ocak 2020 Cuma 19:29

Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı

Galatasaray karıştı! Terim'den 19:05 mesajı

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Dün Çaykur Rizespor maçından sonra Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan ve tecrübeli futbolcuyu açık açık istediğini belirten Fatih Terim’e Mustafa Cengiz’den çok net bir cevap geldi.

TM Dijital Haber Merkezi

Arda Turan’ı kadroda istemediklerini belirten ve bu kararı oy çokluğuyla aldıklarını söyleyen Mustafa Cengiz’in satır aralarında Fatih Terim’le yolları ayırma izlenimi vermesi dikkatlerden kaçmazken başkanın bomba yaratacak ifadeler kullanması camiayı şoke etti. Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Mustafa Cengiz’in tecrübeli yöneticilere söz hakkı vermemesi kafalarda soru işareti bırakırken Cengiz’in Fatih Terim ismini kesinlikle telaffuz etmemesi ise ‘ayrılık’ ihtimalini güçlendirdi.

Yaklaşık yarım saat süren basın toplantısı sırasında Abdurrahim Albayrak’a Fatih Terim’den ‘istifa ediyorum’ mesajının geldiği iddia edilirken, Albayrak’ın bu mesajı okur okumaz moralinin oldukça bozulduğu ve yüzünün düştüğü belirtildi.

FATİH TERİM’DEN 19:05’TE MESAJ

Mustafa Cengiz’in basın toplantısı sonrası istifa edeceği konuşulan Fatih Terim, saatler tam 19:05 olduğunda Twitter hesabından açıklama yaptı. Fatih Terim; ‘Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim’ var mesajıyla yola devam edeceğini açıkladı. 
Bu mesaj, Fatih Terim ile Galatasaraylı yöneticiler arasında bir toplantı yapılıp, ünlü hocanın istifadan vazgeçirildiği olarak yorumlandı.

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