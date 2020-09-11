Galatasaray, Kamil Jozwiak'ı Derby County'ye kaptırıyor

Galatasaray scout ekibinin önerdiği, teknik direktör Fatih Terim'in de transfer edilmesini istediği Kamil Jozwiak elden kaçıyor. İngiliz ekibi Derby County, 22 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek üzere.

Jakub Moder ile birlikte Galatasaray scout ekibinin önerdiği Kamil Jozwiak, elden kaçıyor. Moder gibi Lech Poznan forması giyen 22 yaşındaki kanat ile Derby County ciddi şekilde ilgileniyor.



İngiliz kulübü, Polonya ekibini ikna etmek üzere. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hem Moder hem de Jozwiak’ı istemiş ancak Sarı-Kırmızılı yönetim iki oyuncunun transferini de gerçekleştirememişti.