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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 23:55
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Galatasaray kalesine duvar ördü! 13 sezon sonra ilk kez...

Galatasaray kalesine duvar ördü! 13 sezon sonra ilk kez...

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Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Konuk Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44'te Arda Turan, 55'te ise Oğulcan attı. Galatasaray'da Falcao, 61 gün sonra sahalara dönerken, Feghouli 34. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Galatasaray bu galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

OPTA verilerine göre Galatasaray, Süper Lig'in ilk 14 maçları itibarıyla şampiyon olduğu 2007/08'den (10) bu yana en az gol yediği sezonu yaşıyor (10).

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı ve puanını 29 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor ise 20 puanla 9. sırada kaldı.

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