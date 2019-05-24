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Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı karşılaşma için Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.

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