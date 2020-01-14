  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 20:43
  • |
  • 14 Ocak 2020 Salı 20:44

Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

Paylaş

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşma için Rize'ye geldi.

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'le fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.

Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize'de konaklayacakları otele geçti.

Burada kafileyi bir grup taraftar, tezahüratlarla karşıladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Kasımpaşa, Ndongala'yı kiraladı

title

Bakan Kasapoğlu: Spor, dostluk ve kardeşlik demektir

title

Galatasaray teklifi yine reddedildi

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu´ndan Ali Koç´un İddialarına Çok Sert Yanıt

SPOR GÜNDEMİ

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.

F.Bahçe'de Ersun Yanal şoku!
F.Bahçe'de Ersun Yanal şoku!

F.Bahçe'de Ersun Yanal şoku!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamayacak.

Lider Sivasspor kupada çok farklı
Lider Sivasspor kupada çok farklı

Lider Sivasspor kupada çok farklı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sivasspor, çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı.

Galatasaray teklifi yine reddedildi
Galatasaray teklifi yine reddedildi

Galatasaray teklifi yine reddedildi

Arjantin'in Velez kulübü, Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Luis Abram için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.

Uzatma dakikalarında şok! 2 gol VAR'dan döndü
Uzatma dakikalarında şok! 2 gol VAR'dan döndü

Uzatma dakikalarında şok! 2 gol VAR'dan döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Başakşehir, Türkiye 2. Lig Beyaz Grub takımı Kırklarelispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.

MHK'dan radikal değişiklik! Bundan böyle penaltı...
MHK'dan radikal değişiklik! Bundan böyle penaltı...

MHK'dan radikal değişiklik! Bundan böyle penaltı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Antalya'da düzenlenen kış seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrası çeşitli kararlar alarak, bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti.

Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam
Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam

Galatasaray en kritik transferini yaptı! 4. takviye de tamam

Lorenzo Tonelli’yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sampdoria, Jeison Murillo’yu Galatasaray’a gönderiyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.