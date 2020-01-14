Galatasaray kafilesi Rize'ye geldi

Sarı-kırmızılı kafileyi, özel uçakla geldiği Trabzon Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, Fatih Terim'le fotoğraf çektirdi ve forma imzalattı.
Güvenlik önlemleri altında otobüse binen sarı-kırmızılılar, kara yolu ile Rize'de konaklayacakları otele geçti.
Burada kafileyi bir grup taraftar, tezahüratlarla karşıladı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, gribal enfeksiyon nedeniyle Kayserispor maçında takımın başında olamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivasspor evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Sivasspor, çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı.
Arjantin'in Velez kulübü, Galatasaray'ın 23 yaşındaki stoperi Luis Abram için yaptığı ikinci teklifi de reddetti.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Başakşehir, Türkiye 2. Lig Beyaz Grub takımı Kırklarelispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Antalya'da düzenlenen kış seminerinde yapılan teknik eğitimler sonrası çeşitli kararlar alarak, bazı kuralların uygulanmasında güncellemeye gitti.
Lorenzo Tonelli’yi kadrosuna katmaya hazırlanan Sampdoria, Jeison Murillo’yu Galatasaray’a gönderiyor.