Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi

Trabzonspor-BB Erzurumspor CANLI

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.