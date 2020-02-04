Galatasaray kafilesi Alanya'ya geldi

Özel uçakla Gazipaşa Alanya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Teknik direktör Fatih Terim, havalimanı çıkışında bekleyen engelli iki taraftarla da ilgilendi. Taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektiren sarı-kırmızılı teknik adam, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları eşliğinde özel araçla havalimanından ayrıldı.
Kafile daha sonra, taraftarların tezahüratı eşliğinde takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti. Sarı-kırmızılılar, otelde de çiçeklerle karşılandı.
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