Galatasaray, Jose Martin Caceres Silva için harekete geçti

Ahmet Çalık’ın yetersiz olması nedeniyle Luyindama ve Marcao’nun arkasına kaliteli bir stoper arayan Galatasaray’ın listesine 32 yaşındaki Uruguaylı yıldız Jose Martin Caceres Silva girdi... FFP nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren Sarı-Kırmızılılar, bonservisi elinde olan oyuncunun menajeriyle ilk irtibatı kurdu. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gündem olan Caceres’ten sağlık raporları istendi. Sarı-Kırmızılılar’ın yıldızı Fernando Muslera’nın vatandaşına kefil olduğu öğrenildi.
BONSERVİSİ ELİNDE
OYUNCU, geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor’la görüşmek için Türkiye’ye gelmiş ancak Bordo-Mavililer’le anlaşma sağlayamamıştı. Ancak Uruguaylı oyuncu sonrasında Southampton’a imza atmış, oradan da İtalyan ekibi Vereno’ya transfer olmuştu. Caceres burada gösterdiği performansın ardından Lazio’nun yolunu tuttu. Lazio’daki başarılı performansı onu yeniden Juventus’a taşıdı. Geçen sezon Juve’den kiralık oynayan Uruguaylı’nın Lazio ile olan sözleşmesi bitti ve bonservisi elinde.
(Güneş)
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
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