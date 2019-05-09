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Galatasaray Joao Miranda transferini bitirmek üzere

Galatasaray Joao Miranda transferini bitirmek üzere

Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray'da yönetim gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına hız verdi.

Bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in isteği üzerine uzun süredir ilgilendiği Brezilyalı stoper Joao Miranda transferini bitirmek üzere. Atletico Madrid'e veda eden Diago Godin ile her konuda anlaşan Inter, 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Miranda'yı elden çıkaracak.

BREZİLYALI 'CİM BOM' DEDİ

Inter, yıllık 5 milyon euroluk kazancı olan Miranda'da ücretini 3,5 milyon euroya indirmesini talep etti. Ancak Brezilyalı savunmacı bu teklifi reddetti ve takımdan ayrılmaya karar verdi. İtalyan medyası da uzun süredir Brezilya'dan Sao Paolo, Fransa'dan Monaco ve Türkiye'den G.Saray'ın Miranda'nın peşinde olduğunu, ancak Sambacı'nın Şampiyonlar Ligi nedeniyle Cim Bom'a daha sıcak baktığını yazdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta forma giyen 34 yaşındaki stoper, gol ya da asist yapamadı.

(Güneş)

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