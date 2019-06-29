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  3. Galatasaray, Jimmy Durmaz transferinde imza aşamasında

Galatasaray, Jimmy Durmaz transferinde imza aşamasında

Galatasaray, Jimmy Durmaz transferinde imza aşamasında

Galatasaray'ın Jimmy Durmaz transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Fransız basını önümüzdeki saatlerde tarafların bir araya gelerek sözleşme imzalayacağını yazdı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir süredir gündemde olan Jimmy Durmaz için görüşme zamanı belli oldu. Sarı kırmızılı yetkililerin bu hafta Jimmy Durmaz ile bir araya gelerek transferde son detayları konuşulacağı öğrenildi. 

Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray yöneticileriyle Jimmy Durmaz önümüzdeki saatlerde bir araya gelerek son detayları konuşulacak. Daha önceki görüşmede ücret konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve tarafların bir kez daha bir araya gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 

(Futbol Arena)

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