Galatasaray, Jimmy Durmaz transferinde imza aşamasında

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bir süredir gündemde olan Jimmy Durmaz için görüşme zamanı belli oldu. Sarı kırmızılı yetkililerin bu hafta Jimmy Durmaz ile bir araya gelerek transferde son detayları konuşulacağı öğrenildi.

Fransız basınında L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray yöneticileriyle Jimmy Durmaz önümüzdeki saatlerde bir araya gelerek son detayları konuşulacak. Daha önceki görüşmede ücret konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve tarafların bir kez daha bir araya gelerek 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

(Futbol Arena)