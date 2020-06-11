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aksam.com.tr
  • 11 Haziran 2020 Perşembe 10:35
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Galatasaray, Jan Vertonghen'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek

Galatasaray, Jan Vertonghen'e 2 yıllık sözleşme teklif edecek

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Galatasaray, Marcao ve Luyindama'ya gelen teklifler sonrası Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jan Vertonghen'i gündemine aldı. Cimbom, 33 yaşındaki stoperin transferi için çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar, Belçikalı stopere 2 yıllık sözleşme ve 2 milyon Euro maaş teklif etmeyi planlıyor.

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor. Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir isimle ilgilenmeye başladı.

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Jan Vertonghen'i gündemine aldı.

Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, tecrübesiyle defans hattına büyük katkı sağlayacağı düşünülen Belçikalı oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncuya yaşı nedeniyle 2 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunmayıp planlıyor.

8 yıllık Tottenham macerasının sonuna gelen ve sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Vertonghen'in transfer konusunda kararını sezonun tamamlanmasının ardından vereceği ifade edildi.

Luyundima veya Marcao'nun ayrılma ihtimali nedeniyle listeye alınan Belçikalı futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden İnter ve Roma, İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ve Real Betis gibi takımların da talip olduğu belirtiliyor.

Bu sezon Tottenham formasıyla 26 maça çıkan Belçikalı oyuncu 2 gol 1 asistlik katkı verdi.

(Takvim)

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