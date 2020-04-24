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aksam.com.tr
  • 24 Nisan 2020 Cuma 19:59
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  • 24 Nisan 2020 Cuma 19:59

Galatasaray istedi, Avrupa'nın devleri peşine takıldı!

Galatasaray istedi, Avrupa'nın devleri peşine takıldı!

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in beğendiği 21 yaşındaki Arjantinli 'kule' forvet Adolfo Gaich, Barcelona ve Roma'nın da radarına takıldı.

Adı Galatasaray ile anılan San Lorenzo'nun forveti Adolfo Gaich ile ilgili Arjantin'de dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Haberin detayında, 21 yaşındaki 1.91 boyundaki kule forvet ile ilgilenen ilk kulübün Galatasaray olduğu belirtildi. Galatasaray Teknik Direkötrü Fatih Terim'in Gaich'i çok istediği ve oyuncuyu çok yakından takip ettiği kaydedildi.

BARÇA'NIN RAPORU: "MUTLAKA YATIRIM YAPILMALI"

Ancak, Gaich ile Galatasaray dışında ilgilenen kulüpler olduğu da vurgulandı. Barcelona'nın bir süredir Gaich'i takip ettiği ve gözlemci raporlarını hazırladığın altı çizildi. Barça'nın gözlemcileri, Arjantinli golcüyü 'Çok yetenekli, mutlaka yatırım yapılmalı' olarak niteledi.

ROMA'NIN RAPORU: "YENİ DZEKO"

Barcelona dışında Roma da Gaich'in peşinde. Roma'nın gözlemci raporlarında ise Gaich için 'Yeni Edin Dzeko' benzetmesi dikkat çekti.

KULÜBÜNÜN TEKLİFİNİ REDDETTİ

San Lorenzo ise sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Adolfo Gaich'i yeni sözleşme konusunda ikna etmeye çalışıyor. Gaich ise yeni sözleşme ve yeni satın alma maddesi sonrası Avrupa'ya transferinin daha zor olacağını düşünerek bu teklifi kabul etmedi.

San Lorenzo altyapısından yetişen Adolfo Gaich, bu sezon 13 resmi maçta 680 dakika süre aldı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı.

(Sporx)

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